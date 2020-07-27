Андрій Пальчевський поділився своїм варіантом вирішення проблем МАФів і нелегальної вуличної торгівлі у Києві

Відомий український громадський діяч та лідер політичної сили «Перемога Пальчевського» в ефірі передачі «Година Голованова» на телеканалі Україна 24 прокоментував актуальну для столицю проблему повсюдних кіосків і вуличної торгівлі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз).

Зокрема, Пальчевський зазначив, що при вирішенні цієї проблеми важливо знайти правильний баланс.

«Повинна бути золота середина – зручність з одного боку і потворність з іншого. Якщо людям треба щось купити, це має бути…Треба робити в такому ж співвідношенні, як в будь-яких «асфальтованих країнах». Мається на увазі цивілізований підхід. Є у Відні кіоски або в Берліні? Звичайно, є», - зазначив Пальчевський.

Він додав, що звільнив би власників Мафів від спеціальних податків, але при цьому зобов'язав би їх самостійно мити бруківку на прилеглій до їх кіосків території. За словами громадського діяча, це дозволило б столичній владі навіть заощадити.

«Я не розумію, в чому проблема і чому не можна мити мостові і чистити їх від снігу. А вже місто займається наведенням порядку. А інакше, коли це все централізовано, дуже легко красти гроші. Набагато краще дати киянам ініціативу, вони самі своє місто виліжуть ви з них зайві податки приберіть і все», - підкреслив Пальчевський.

Він також відповів на запитання про боротьбу з нелегальною торгівлею на вулиці.

«Людям, у яких немає іншої можливості, треба надати цю можливість. Інша справа, що це повинні бути кіоски», - заявив Пальчевський.

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