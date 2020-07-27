Погода влаштує українцям тортури спекою

Про те, чого варто чекати в різних регіонах України у вівторок, 28 липня, повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі.

Так, згідно з прогнозом, температура повітря в більшості областей 28 складе +28… +33 градуси.

На Заході України буде на кілька градусів нижче +25… +28 градусів.

Синоптик попередила, що спека і далі буде посилюватися. Так, у середу на півдні, на сході, в Центрі очікується вже +33 +36 градусів.

У південній частині України вже сьогодні очікуються сильні дощі.

Завтра, у вівторок, дощі з грозами найбільш ймовірні в Криму, на Запоріжжі, Донецької та південних районах Луганщини, а також у Житомирській, Рівненській, Вінницькій областях.

В інших регіонах без опадів.

У Києві 28-го липня очікується суха спекотна погода. Протягом дня +30… +32 градуси.

Синоптик зазначила, що потерпіти ару доведеться недовго. У четвер, 30 липня, прийде атмосферний фронт з грозовими дощами і скине з температурного трону спеку до 25 градусів.

Відзначимо, що, за прогнозами синоптиків, осінь 2020 року почнеться вчасно. Це означає, що українцям залишилося трохи більше місяця для того, щоб насолодитися літом і з'їздити у відпустку.

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