Погода устроит украинцам пытку жарой

О том, чего стоит ждать в разных регионах Украины во вторник, 28 июля, сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети.

Так, согласно прогнозу, температура воздуха в большинстве областей 28 составит +28… +33 градуса.

На Западе Украины будет на пару градусов ниже +25… +28 градусов.

Синоптик предупредила, что жара и дальше будет усиливаться. Так, в среду на юге, на востоке, в Центре ожидается уже +33 +36 градусов.

В южной части Украины уже сегодня ожидаются сильные дожди.

Завтра, во вторник, дожди с грозами наиболее вероятные в Крыму, на Запорожье, Донецкой и южных районах Луганщины, а также в Житомирской, Ровенской, Винницкой областях.

В остальных регионах - без осадков.

В Киеве 28-го июля ожидается сухая жаркая погода. В течение дня +30… +32 градуса.

Синоптик отметила, что потерпеть ару придется недолго. В четверг, 30 июля, придет атмосферный фронт с грозовыми дождями и сбросит с температурного трона жару до 25 градусов.

Отметим, что, по прогнозам синоптиков, осень 2020 года начнется вовремя. Это значит, что украинцам осталось чуть больше месяца для того, чтобы насладиться летом и съездить в отпуск.

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