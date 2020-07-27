Погода в Україні 27 липня задасть жару «улюбленим» регіонам, дощі з грозами зіпсують настрій на цілий день

Про це повідомляє Politeka.

Так, західні регіони продовжить вже традиційно «заливати». Крім дощу синоптики прогнозують грози. Повітря вдень прогріється до 24-26 градусів, вночі похолодає до 14-17 за Цельсієм.

А ось на півночі дощі атакують лише жителів Житомирської області. Попри це, повітря прогріється до 27-32 градусів зі знаком «плюс». Вночі очікується літня свіжість, якої сприятимуть 15-18 вище нуля.

Центральним регіонам дощів або негоди сьогодні боятися не варто. Сонце і невелика хмарність побалують неймовірною спекою в районі 29-31 градуси вище нуля. Вночі, правда, буде трохи прохолодно: від 16 до 18 за Цельсієм.

Досить різною погода буде на півдні країни, де Херсонську область накриють грозові дощі. В Укргідрометцентрі стверджують, що тут буде в районі 29-32 градусів за Цельсієм. Вночі також очікується тепло: від 19 до 12 вище нуля.

Також опади температура накриють частина східних регіонів. Зокрема, варто очікувати негоди жителям Донецької та Запорізької областей. Попри це, повітря буде досить теплим: від 29 до 31 градуса тепла, які вночі змінять 16-21 за Цельсієм.

Синоптики стверджують, що сьогодні у більшості центральних, південних, а також Донецькій, Сумській і Хмельницькій областях буде підвищений рівень пожежної небезпеки.

Мешканцям Києва та області синоптики прогнозують сонячну і місцями хмарну погоду, яка буде супроводжуватися денними 29-31 градусом спеки. Уночі буде холодніше: від 15 до 17 градусів.

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