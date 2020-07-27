Гривня жорстко покарає долар після вихідних, НБУ поновив курс валют: чого чекати українцям

Курс валют в Україні 27 липня почне падати буквально з перших хвилин торгів на міжбанку, гривня довго збиралася з силами.

Так, долар почне новий робочий тиждень з потужного падіння в -0,122. Євро також кинеться вниз, хоча і не так сильно: - 0,012 грн.

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Курс валют в Україні 27 липня від НБУ виглядає наступним чином:

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100 доларів   2775,59 грн;

100 євро — 3222,46 грн.

В РНБО відбулася серйозна витік даних

На сервісі Cloudflare, який надає мережеві послуги по приховуванню справжніх IP-адрес для пом'якшення DDoS-атак, стався витік даних, що несе загрозу для безпеки державних і приватних ресурсів.

Про це повідомляє Національний координаційний центр кібербезпеки при РНБО.

"Фахівці Національного координаційного центру кібербезпеки при Раді національної безпеки і оборони України виявили в DarkNet опублікований перелік з майже 3 мільйонів сайтів, що використовують сервіс Cloudflare для захисту від DDoS та ряду інших кібератак. Опублікований перелік містить реальні IP-адреси сайтів, що створює загрози спрямованих на них атак. Зокрема, серед таких адрес 45 записів з доменом "gov.ua" і більше 6500 домену "ua", зокрема, ресурси, що належать об'єктів критичної інфраструктури", - йдеться в повідомленні на сайті РНБО.

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Інформація про частини ресурсів є застарілою, проте інша частина залишається актуальною.

Координаційного центру повідомив про загрозу основним суб'єктам кібербезпеки. Спільно здійснюється оповіщення власників всіх ресурсів, IP-адреси яких були скомпрометовані внаслідок витоку.

Власникам скомпрометованих ресурсів рекомендується, по можливості, оперативно змінити IP-адреси розміщення веб-ресурсів та посилити моніторинг кібератак на зазначені ресурси.

Зеленський провів телефонні переговори з Путіним, термінове заяву ОП: «Обговорили деталі…»

У ході бесіди було порушено питання Донбасу.

А саме: тема розмінування, розведення сил і відкриття нових контрольних пунктів в'їзду-виїзду, діяльність моніторингової місії ОБСЄ і доступ до українським полоненим представників Червоного хреста.

володимир зеленський, володимир путін

Крім того, було піднято питання звірячої розправи над дитиною кримського татарина Руслана Сулейманова.

«Президент України особливо наголосив на необхідності подальших практичних кроків у питанні звільнення утримуваних українських громадян, які перебувають на тимчасово окупованих територіях Донбасу і Криму, а також в Російській Федерації», — йдеться у повідомленні прес-служби Офісу президента.

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