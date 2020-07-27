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Гривня жорстко покарає долар після вихідних, НБУ поновив курс валют: чого чекати українцям

Курс валют в Україні 27 липня почне падати буквально з перших хвилин торгів на міжбанку, гривня довго збиралася з силами.

Так, долар почне новий робочий тиждень з потужного падіння в -0,122. Євро також кинеться вниз, хоча і не так сильно: - 0,012 грн.

Курс валют в Україні 27 липня від НБУ виглядає наступним чином:

100 доларів 2775,59 грн;

100 євро — 3222,46 грн.

В РНБО відбулася серйозна витік даних

На сервісі Cloudflare, який надає мережеві послуги по приховуванню справжніх IP-адрес для пом'якшення DDoS-атак, стався витік даних, що несе загрозу для безпеки державних і приватних ресурсів.

Про це повідомляє Національний координаційний центр кібербезпеки при РНБО.

"Фахівці Національного координаційного центру кібербезпеки при Раді національної безпеки і оборони України виявили в DarkNet опублікований перелік з майже 3 мільйонів сайтів, що використовують сервіс Cloudflare для захисту від DDoS та ряду інших кібератак. Опублікований перелік містить реальні IP-адреси сайтів, що створює загрози спрямованих на них атак. Зокрема, серед таких адрес 45 записів з доменом "gov.ua" і більше 6500 домену "ua", зокрема, ресурси, що належать об'єктів критичної інфраструктури", - йдеться в повідомленні на сайті РНБО.

Інформація про частини ресурсів є застарілою, проте інша частина залишається актуальною.

Координаційного центру повідомив про загрозу основним суб'єктам кібербезпеки. Спільно здійснюється оповіщення власників всіх ресурсів, IP-адреси яких були скомпрометовані внаслідок витоку.

Власникам скомпрометованих ресурсів рекомендується, по можливості, оперативно змінити IP-адреси розміщення веб-ресурсів та посилити моніторинг кібератак на зазначені ресурси.

Зеленський провів телефонні переговори з Путіним, термінове заяву ОП: «Обговорили деталі…»

У ході бесіди було порушено питання Донбасу.

А саме: тема розмінування, розведення сил і відкриття нових контрольних пунктів в'їзду-виїзду, діяльність моніторингової місії ОБСЄ і доступ до українським полоненим представників Червоного хреста.

Крім того, було піднято питання звірячої розправи над дитиною кримського татарина Руслана Сулейманова.

«Президент України особливо наголосив на необхідності подальших практичних кроків у питанні звільнення утримуваних українських громадян, які перебувають на тимчасово окупованих територіях Донбасу і Криму, а також в Російській Федерації», — йдеться у повідомленні прес-служби Офісу президента.

Нагадаємо, зустріч Зеленського з Путіним: з'явилася заява МЗС України, «тільки на церемонії…».

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