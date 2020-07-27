Гривна жестко накажет доллар после выходных, НБУ обновил курс валют: чего ждать украинцам
Курс валют в Украине 27 июля начнет падать буквально с первых минут торгов на межбанке, гривна долго собиралась с силами.
Так, доллар начнет новую рабочую неделю с мощного падения в -0,122. Евро также устремится вниз, хотя и не так сильно: - 0,012 грн.
Курс валют в Украине 27 июля от НБУ выглядит следующим образом:
Доллар сошел с ума, что происходит с курсом валют и нужно ли бежать в обменник: "Исторический максимум"
Счета украинцев массово опустошают, раскрыта дерзкая схема: "Банкомат съедает карту и..."
Цены на газ взлетят, украинцев добьют новыми тарифами: "До 10 тысяч гривен..."
Украинцам грозят большие штрафы из-за налогов, с кого сдерут деньги: "Если площадь квартиры..."
100 долларов — 2775,59 грн;
100 евро — 3222,46 грн.
В СНБО произошла серьезная утечка данных
На сервисе Cloudflare, который предоставляет сетевые услуги по сокрытию истинных IP-адресов для смягчения DDoS-атак, произошла утечка данных, несущая угрозу для безопасности государственных и частных ресурсов.
Об этом сообщает Национальный координационный центр кибербезопасности при СНБО.
"Специалисты Национального координационного центра кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны Украины обнаружили в DarkNet опубликованный перечень из почти 3 миллионов сайтов, использующих сервис Cloudflare для защиты от DDoS и ряда других кибератак. Опубликованный перечень содержит реальные IP-адреса сайтов, что создает угрозы направленных на них атак. В частности, среди таких адресов 45 записей с доменом "gov.ua" и больше 6500 с доменом "ua", в частности, ресурсы, принадлежащие объектам критической инфраструктуры", - говорится в сообщении на сайте СНБО.
Информация о части ресурсов является устаревшей, однако другая часть остается актуальной.
Координационный центр сообщил об угрозе основным субъектам кибербезопасности. Совместно осуществляется оповещение владельцев всех ресурсов, IP-адреса которых были скомпрометированы в результате утечки.
Владельцам скомпрометированных ресурсов рекомендуется, по возможности, оперативно изменить IP-адреса размещения веб-ресурсов и усилить мониторинг кибератак на указанные ресурсы.
Зеленский провел телефонные переговоры с Путиным, срочное заявление ОП: «Обсудили детали…»
В ходе беседы был поднят вопрос Донбасса.
А именно: тема разминирования, разведения сил и открытия новых контрольных пунктов въезда-выезда, деятельность мониторинговой миссии ОБСЕ и доступ к украинским пленникам представителей Красного креста.
Кроме того, был поднят вопрос зверской расправы над ребенком крымского татарина Руслана Сулейманова.
«Президент Украины особо отметил необходимость дальнейших практических шагов в вопросе освобождения удерживаемых украинских граждан, находящихся на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в Российской Федерации», — говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента.
Напомним, встреча Зеленского с Путиным: появилось заявление МИД Украины, «только на церемонии…».
Как сообщала Politeka, Зеленский наконец-то высказался о подаче воды в Крым: "Этого достаточно, чтобы...".
Также Politeka писала, что Зеленский может уйти в отставку, появился документ: «президент признался, что…».