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Гривна жестко накажет доллар после выходных, НБУ обновил курс валют: чего ждать украинцам

Курс валют в Украине 27 июля начнет падать буквально с первых минут торгов на межбанке, гривна долго собиралась с силами.

Так, доллар начнет новую рабочую неделю с мощного падения в -0,122. Евро также устремится вниз, хотя и не так сильно: - 0,012 грн.

Курс валют в Украине 27 июля от НБУ выглядит следующим образом:

100 долларов — 2775,59 грн;

100 евро — 3222,46 грн.

В СНБО произошла серьезная утечка данных

На сервисе Cloudflare, который предоставляет сетевые услуги по сокрытию истинных IP-адресов для смягчения DDoS-атак, произошла утечка данных, несущая угрозу для безопасности государственных и частных ресурсов.

Об этом сообщает Национальный координационный центр кибербезопасности при СНБО.

"Специалисты Национального координационного центра кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны Украины обнаружили в DarkNet опубликованный перечень из почти 3 миллионов сайтов, использующих сервис Cloudflare для защиты от DDoS и ряда других кибератак. Опубликованный перечень содержит реальные IP-адреса сайтов, что создает угрозы направленных на них атак. В частности, среди таких адресов 45 записей с доменом "gov.ua" и больше 6500 с доменом "ua", в частности, ресурсы, принадлежащие объектам критической инфраструктуры", - говорится в сообщении на сайте СНБО.

Информация о части ресурсов является устаревшей, однако другая часть остается актуальной.

Координационный центр сообщил об угрозе основным субъектам кибербезопасности. Совместно осуществляется оповещение владельцев всех ресурсов, IP-адреса которых были скомпрометированы в результате утечки.

Владельцам скомпрометированных ресурсов рекомендуется, по возможности, оперативно изменить IP-адреса размещения веб-ресурсов и усилить мониторинг кибератак на указанные ресурсы.

Зеленский провел телефонные переговоры с Путиным, срочное заявление ОП: «Обсудили детали…»

В ходе беседы был поднят вопрос Донбасса.

А именно: тема разминирования, разведения сил и открытия новых контрольных пунктов въезда-выезда, деятельность мониторинговой миссии ОБСЕ и доступ к украинским пленникам представителей Красного креста.

Кроме того, был поднят вопрос зверской расправы над ребенком крымского татарина Руслана Сулейманова.

«Президент Украины особо отметил необходимость дальнейших практических шагов в вопросе освобождения удерживаемых украинских граждан, находящихся на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в Российской Федерации», — говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента.

Напомним, встреча Зеленского с Путиным: появилось заявление МИД Украины, «только на церемонии…».

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