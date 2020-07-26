Президенту України Володимиру Зеленському не варто втручатися в роботу Національного банку, оскільки він є незалежною структурою

Як повідомляє Politeka, про це заявив лідер політичної сили «Перемога Пальчевського» Андрій Пальчевський.

«Для того, щоб довести, що у нас є незалежний Національний банк, Президента там не повинно бути взагалі», — зазначив він.

За його словами, головним завданням регулятора є забезпечення стабільності національної валюти.

«Головне завдання Національного банку – це стійкість нашої валюти. А Гетьманців заявив, що якщо ми впадемо на 10%, то нічого страшного він у цьому не бачить. Хочу запитати: ви там, що з глузду з'їхали?! У всьому світі, якщо на 1% падає національна валюта, то люди на вулицю виходять. А у нас виходить головний економіст Данило Гетьманцев і каже, що на 10% може впасти національна валюта. Це означає, що купівельна спроможність впаде на 10% у всіх і найголовніше, у бідних людей, яких у нас 90%, оскільки у нас все імпортне. У нас штани, стіл і чашка імпортні», — підкреслив він.

Ослабленням гривні, за словами Пальчевського, зацікавлені лише українські» олігархи.

«Щоб наші олігархи заробили більше, їм потрібна слабка гривня. Вони платять копійки нашому народу, ренти за землю, наші копалини, які вони продають. А там вони отримують валюту. І виходить, що грабують бідну частину народу і віддають багатим», — підкреслив він.

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