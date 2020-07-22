Лидер политической силы «Перемога Пальчевского» Андрей Пальчевский увидел закономерность в некоторых резонансных событиях, которые происходят в Украине
Об этом он рассказал в своем видеообращении, которое опубликовал на своей странице в Facebook, передает Politeka.net (Чтобы посмотреть видео, пролистайте до конца). Общественный деятель задался вопросом, был ли президент Владимир Зеленский в курсе того, кто и зачем организовал теракт в Луцке.
«Почему выстраивается у украинцев тонкая, но непрерывная нить подобного рода событий. Керченская протока и посылка моряков. Бабченко, которого убивают утром, а он потом воскресает и живет себе спокойно в Израиле. Мост, который минируется и потом под аплодисменты с катерами, вертолетами и со знаменем, министры и вечно гарцующий мэр города начинают торговать своими лицами», - отметил Пальчевский.
Он добавил, что вчерашнее событие своими лицами «украсил» Кирилл Тимошенко, дела которого в связи с падением рейтинга идут не очень, а также «остальная президентская челядь».
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«О президенте хочу сказать, что я поддерживаю то, что он зачитал. Он не открыл ящик Пандоры, он спас жизни. Он не знает, постанова это или нет. Об этом мы узнаем уже в ближайшее время. Он сделал то, что должен был сделать президент. А сейчас как президент он должен разобраться, что же это было Владимир Александрович?», - подвел итог общественный деятель.
Напомним, что киевляне определились, кто должен стать мэром столицы: результаты социсследования.
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