Солістка групи "Неангели" Вікторія Смеюха показала, як проводить час на відпочинку

Дівчина поділилася відео, в якому продемонструвала, як сильно любить море, передає Politeka.net. Відповідні кадри брюнетка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На записі, який веде чоловік, дівчина виходить з величезного готелю. На ній топ і спідниця з принтом, червоні в'єтнамки і сумка. Вікторія виглядає дуже радісною і розслабленою.

Спочатку вона прогулюється по терасі готелю, а потім спускається в бік моря.

«Первинні емоції застали мене зненацька, я трохи розгубилася. 😂 Коли на море потрапляю, то про все я забуваю 😂 А як ви проводите час на відпочинку, біля моря або біля басейну?🤔 А я побігла 🏃🏻‍♀️.... До речі, вгадайте який я зробила вибір?», – підписала відео співачка.

Судячи з геомітки на сторінці артистки, вона відпочиває на острові Святого Андрія, розташованого в хорватській частині Адріатичного моря недалеко від Ровіня.

Буквально кількома годинами раніше Вікторія опублікувала фото з острова, на якому позує у блакитному комбінезоні та темно-синій кофті на тлі моря. Дівчина без макіяжу і виглядає трохи втомленою. Свій стан вона пояснила перельотом, а також природою, яка «занурює в мікросон».

«Однозначно заряджу тут свій енергетичний акумулятор активності💡🔌🔥🙌🏻. Буду радувати вас своїми постами і сторіз, уже скоро 😜😇», – пообіцяла вона шанувальникам.

Раніше ми розповідали, що Смеюха поділилася з фанатами фото в одному купальнику.

Зокрема, на знімках Вікторія Смеюха позує в монокіні кольору "пилова троянди" на тлі прозорого узбережжя і білосніжного пляжу.

«Якщо б життя повернуло вас у минуле, захотіли б ви змінити хід своєї долі і виправити помилки минулого? Давайте пофілософствуємо. Дайте відповідь самі і відмітьте ваших друзів. Нехай теж дадуть відповідь на це запитання», - підписала популярна співачка гарячі знімки.

Нагадаємо, солістка групи «НеАнгели» показала свої ідеальні форми.

Як повідомляла Politeka, Вікторія Смеюха показала фігуру в купальнику.

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