Солистка группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха показала, как проводит время на отдыхе
Девушка поделилась видео, в котором продемонстрировала, как сильно любит море, передает Politeka.net. Соответствующие кадры брюнетка опубликовала на своей странице в Инстаграм.
На записи, которую ведет мужчина, девушка выходит из огромного отеля. На ней топ и юбка с принтом, красные вьетнамки и сумка. Виктория выглядит очень радостной и расслабленной.
Сначала она прогуливается по террасе отеля, а затем спускается в сторону моря.
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«Первичные эмоции застали меня врасплох, я немного растерялась. 😂 Когда на море попадаю, то обо всем я забываю 😂 А как вы проводите время на отдыхе, у моря или у бассейна?🤔 А я побежала 🏃🏻♀️.... К слову, угадайте какой я сделала выбор?», – подписала видео певица.
Судя по геометке на страничке артистки, она отдыхает на острове Святого Андрия, расположенного в хорватской части Адриатического моря недалеко от Ровиня.
Буквально несколькими часами ранее Виктория опубликовала фото с острова, на котором поззирует в голубом комбинезоне и темно-синей кофте на фоне моря. Девушка без макияжа и выглядит немного уставшей. Свое состояние она объяснила перелетом, а также природой, которая «погружает в микросон».
«Однозначно заряжу здесь свой энергетический аккумулятор активности💡🔌🔥🙌🏻. Буду радовать вас своими постами и сториз, уже скоро 😜😇», – пообещала она поклонникам.
Ранее мы рассказывали, что Смеюха поделилась с подписчиками фото в одном купальнике.
В частности, на снимках Виктория Смеюха позирует в монокини цвета "пыльной розы" на фоне прозрачного побережья и белоснежного пляжа.
«Если бы жизнь вернула вас в прошлое, захотели бы вы изменить ход своей судьбы и исправить ошибку прошлого? Давайте пофилософствуем. Ответьте сами и отметьте ваших друзей. Пусть тоже ответят на этот вопрос», - подписала популярная певица жаркие снимки.
Напомним, солистка группы «НеАнгелы» показала свои идеальные формы.
Как сообщала Politeka, Виктория Смеюха показала фигуру в купальнике.
Также Politeka писала, солистка группы НеАнгелы Виктория появилась в очень откровенном образе.