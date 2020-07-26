Солистка группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха показала, как проводит время на отдыхе

Девушка поделилась видео, в котором продемонстрировала, как сильно любит море, передает Politeka.net. Соответствующие кадры брюнетка опубликовала на своей странице в Инстаграм.

На записи, которую ведет мужчина, девушка выходит из огромного отеля. На ней топ и юбка с принтом, красные вьетнамки и сумка. Виктория выглядит очень радостной и расслабленной.

Сначала она прогуливается по террасе отеля, а затем спускается в сторону моря.

«Первичные эмоции застали меня врасплох, я немного растерялась. 😂 Когда на море попадаю, то обо всем я забываю 😂 А как вы проводите время на отдыхе, у моря или у бассейна?🤔 А я побежала 🏃🏻‍♀️.... К слову, угадайте какой я сделала выбор?», – подписала видео певица.

Судя по геометке на страничке артистки, она отдыхает на острове Святого Андрия, расположенного в хорватской части Адриатического моря недалеко от Ровиня.

Буквально несколькими часами ранее Виктория опубликовала фото с острова, на котором поззирует в голубом комбинезоне и темно-синей кофте на фоне моря. Девушка без макияжа и выглядит немного уставшей. Свое состояние она объяснила перелетом, а также природой, которая «погружает в микросон».

«Однозначно заряжу здесь свой энергетический аккумулятор активности💡🔌🔥🙌🏻. Буду радовать вас своими постами и сториз, уже скоро 😜😇», – пообещала она поклонникам.

Ранее мы рассказывали, что Смеюха поделилась с подписчиками фото в одном купальнике.

В частности, на снимках Виктория Смеюха позирует в монокини цвета "пыльной розы" на фоне прозрачного побережья и белоснежного пляжа.

«Если бы жизнь вернула вас в прошлое, захотели бы вы изменить ход своей судьбы и исправить ошибку прошлого? Давайте пофилософствуем. Ответьте сами и отметьте ваших друзей. Пусть тоже ответят на этот вопрос», - подписала популярная певица жаркие снимки.

Напомним, солистка группы «НеАнгелы» показала свои идеальные формы.

Как сообщала Politeka, Виктория Смеюха показала фигуру в купальнике.

Также Politeka писала, солистка группы НеАнгелы Виктория появилась в очень откровенном образе.