«Придбати» права в автошколі тепер не вийде, а іспит доведеться здавати до переможного кінця

Все тому, що з 17 липня в Україні набули чинності нові правила здачі іспитів для отримання водійського посвідчення, передає «РБК Україна».

Так, тепер здача теоретичного і практичного іспитів слухачами автошколи фіксується на камеру. За словами юриста Вадима Володарського, це нововведення унеможливить корупційну складову при видачі прав.

«Ми знаємо, що існує думка, що досить багато людей у нас права купують, це явище має місце. Тому це робиться, щоб довести, що дійсно людина прийшла і здавала іспит», - підкреслив він.

У випадку, якщо громадянин виявиться незадоволений своїми результатами, він може оскаржити у начальника відповідного сервісу. На питання про те, чи можна буде оскаржити в суді, Володарський відповів, що «немає сенсу».

«У принципі відеозапис є доказом, безумовно. Але тут питання в тому, чи є сенс це робити, враховуючи термін розгляду справи в наших судах зараз».

Фото - і відеофіксація іспиту – не всі нововведення. Так, результати іспитів можна буде оскаржити протягом 10 робочих днів.

Крім того, встановлюються підстави для анулювання посвідчення водія (у разі позбавлення права керування отриманого вперше, надання фіктивних документів та інше).

З 17 липня при отриманні категорій ВЕ, С1Е, СЕ, D1E і DE можна підтвердити наявність навичок керування ТЗ з будь-якої з категорій В, С1, С, D1 і D.

Вводиться нова максимально допустима перерва в навичках управління. Тепер вона збільшена до трьох місяців.

Підтвердити навички керування ТЗ можна документом на право власності авто іншого з подружжя, і документами, що підтверджують кредит, оренду, лізинг, або тимчасовим реєстраційним талоном.

Якщо людина відкриває дві і більше категорій, то теоретичний іспит складається за екзаменаційними білетами вищої категорії.

Іспит припиняється, якщо при здачі людина користується шпаргалками або підказками.

Що стосується часу здачі практичного іспиту, то на майданчику він повинен тривати не менше 10 хвилин, на дорозі – не менше 20 хвилин, але загальна тривалість не повинна перевищувати годину.

Якщо на дорогах затори, проводяться ремонтні роботи, трапилася ДТП - можливе відхилення від маршруту при проведенні практичного іспиту.

Крім того, можливе виключення наявної категорії, якщо медичною довідкою вона не підтверджена, й оновлення її у разі надання нової довідки, якщо придатність до управління відновлена.

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