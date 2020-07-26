«Купить» права в автошколе теперь не получится, а экзамен придется сдавать до победного конца

Все потому, что с 17 июля в Украине вступили в силу новые правила сдачи экзаменов для получения водительского удостоверения, передает «РБК Украина».

Так, теперь сдача теоретического и практического экзаменов слушателями автошколы фиксируется на камеру. По словам юриста Вадима Володарского, это нововведение исключит коррупционную составляющую при выдаче прав.

«Мы знаем, что существует мнение, что достаточно много людей у нас права покупают, это явление имеет место. Поэтому это делается, чтобы доказать, что действительно человек пришел и сдавал экзамен», - подчеркнул он.

В случае, если гражданин окажется недоволен своими результатами, он может обжаловать у начальника соответствующего сервиса. На вопрос о том, можно ли будет обжаловать в суде, Володарский ответил, что «нет смысла»:

«В принципе видеозапись является доказательством, безусловно. Но здесь вопрос в том, есть ли смысл это делать, учитывая срок рассмотрения дела в наших судах сейчас».

Фото- и видеофиксация экзамена – не все нововведения. Так, результаты экзаменов можно будет обжаловать в течение 10 рабочих дней.

Кроме того, устанавливаются основания для аннулирования удостоверения водителя (в случае лишения права управления полученного впервые, предоставления фиктивных документов и прочее).

С 17 июля при получении категорий ВЕ, С1Е, СЕ, D1E и DE можно подтвердить наличие навыков управления ТС по любой из категорий В, С1, С, D1 и D.

Вводится новый максимально допустимый перерыв в навыках управления. Теперь он увеличен до трех месяцев.

Подтвердить навыки управления ТС можно документом на право собственности авто другого из супружеской пары, и документами, подтверждающими кредит, аренду, лизинг, или временным регистрационным талоном.

Если человек открывает две и более категорий, то теоретический экзамен сдается один раз по экзаменационным билетам высшей категории.

Экзамен прекращается, если при сдаче человек пользуется шпаргалками или подсказками.

Что касается времени сдачи практического экзамена, то на площадке он должен продолжаться не менее 10 минут, на дороге – не менее 20 минут, но общая продолжительность не должна превышать час.

Если на дорогах пробки, проводятся ремонтные работы, случилось ДТП - возможное отклонение от маршрута при проведении практического экзамена.

Кроме того, возможно исключение имеющейся категории, если медицинской справкой она не подтверждена, и обновление ее в случае предоставления новой справки, если пригодность к управлению восстановлена.

Напомним, харьковчанам усложнят получение водительских прав.

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