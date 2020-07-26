Погода в Украине 26 июля атакует с новой силой, сильные дожди накроют западные регионы

Об этом сообщает Politeka.

Так, на западе ожидаются сильнейшие дожди, однако это не помешает воздуху прогреться до 24-27 градусов тепла днем. Ночью похолодает до 14-16 по Цельсию.

На севере страны осадки накроют лишь Житомирскую область. Однако здесь столбик термометра прогреется до 25-30 со знаком «плюс». А вот ночью показатель опустится до 14-17 градусов.

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Центральные регионы сегодня погода порадует солнцем без дождей, хотя возможны небольшие осадки. Днем воздух прогреется до 30-34 градусов тепла, а ночью опустится до 14-16 градусов.

На юге страны синоптики прогнозируют от 31 до 14 градусов выше нуля, которые ночью сменяя 19-21 по Цельсию. Дождей или каких-либо осадков не прогнозируется.

Жителей восточных регионов погода порадует дневными 30-32 градусами жары, хотя ночью похолодает до 14-16 по Цельсию. Осадков в областях не предвидится.

Синоптики утверждают, что в Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Донецкой и большинстве центральных регионов будет повышенный уровень пожарной опасности. Местами возможны шквалы.

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