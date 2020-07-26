Курс валют в Україні 26 липня застигне перед грандіозним падінням, гривня буде просто нещадна
Так, сьогодні долар залишиться в межах 27-28 гривень, проте вже в понеділок різко впаде на 1,9 гривні.
Схожа ситуація чекає і євро - валюта подешевшає на 1,2 гривні.
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Курс валют в Україні на 26 липня.
В рамках карантину Кабмін розділить Україну на чотири зони, де з 1 серпня будуть діяти різні заборони
Про це свідчить постанова уряду №641.
Згідно з рішенням, комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій буде визначати рівень небезпеки у різних частинах України, а також визначати межі чотирьох зон: зеленої, жовтої, помаранчевої і червоної.
Розподіл «за кольорами» проходитимуть за такими критеріями: завантаженість ліжок, середня кількість тестувань, коефіцієнт виявлення випадків зараження і показник динаміки зростання випадків захворювання. Рівень поширення автоматично визначить спеціальна програма.
Президент Володимир Зеленський призначив довічні виплати вузькому колу українців
Про це йдеться в указах №291 і №292, які з'явилися на офіційному сайті глави держави. Обидва документи набули чинності з моменту публікації - 24 липня.
Володимир Зеленський своїм президентським указом призначив довічні виплати українцям, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність. Іменні стипендії, в повідомленні наводиться список їх 15 людей, які будуть їх отримувати.
Нагадаємо, зустріч Зеленського з Путіним: з'явилася заява МЗС України, «тільки на церемонії…».
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