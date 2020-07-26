Курс валют в Украине 26 июля застынет перед грандиозным падением, гривна будет просто беспощадна
Так, сегодня доллар останется в пределах 27-28 гривен, однако уже в понедельник резко упадет на 1,9 гривны.
Похожая ситуация ждет и евро - валюта подешевеет на 1,2 гривны.
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Курс валют в Украине на 26 июля.
В рамках карантина Кабмин разделит Украину на четыре зоны, где с 1 августа будут действовать разные запреты
Об этом гласит постановление правительства №641.
Согласно решению, комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций будет определять уровень опасности в разных частях Украины, а также определять границы четырех зон: зеленой, желтой, оранжевой и красной.
Распределение «по цветам» будут проходить по таким критериям: загруженность коек, среднее количество тестирований, коэффициент выявления случаев заражения и показатель динамики роста случаев заболевания. Уровень распространения автоматически определит специальная программа.
Президент Владимир Зеленский назначил пожизненные выплаты узкому кругу украинцев
Об этом идет речь в указах №291 и №292, которые появились на официальном сайте главы государства. Оба документа вступили в силу с момента публикации - 24 июля.
Владимир Зеленский своим президентским указом назначил пожизненные выплаты украинцам, которые подверглись преследованиям за правозащитную деятельность. Стипендии именные, в сообщении приводится список их 15 людей, которые будут их получать.
Напомним, встреча Зеленского с Путиным: появилось заявление МИД Украины, «только на церемонии…».
Как сообщала Politeka, Зеленский наконец-то высказался о подаче воды в Крым: "Этого достаточно, чтобы...".
Также Politeka писала, что Зеленский может уйти в отставку, появился документ: «президент признался, что…».