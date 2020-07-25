Британська модель Демі Роуз вирішила «увігнати у фарбу» своїх підписників, блиснувши неймовірними обсягами в крихітному купальнику

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, на опублікованих кадрах Роуз позує разом зі своєю подругою під час відпочинку на яхті, демонструючи розкішний бюст в практично невидимий купальнику. Поруч з нею видніється подруга в чорно-білому купальнику, яка також демонструє значні «дари природи».

Самі кадри красуня ніяк не підписала, лише змінюючи час від часу ракурс. А її прихильники не могли нічого сказати, оскільки відеозапис Роуз вирішила викинути у себе в Сторіс.

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На фото Демі позує в червоному закритому купальнику з величезним декольте й оголеними стегнами. Волосся дівчина залишила розпущеним, а сама сіла на коліна, поки позувала на яхті на тлі моря. Завдяки цьому фото вийшло дуже гарячим і сонячним.

Фанати не змогли написати коментарі або поставити лайки, але так і хочеться сказати: "Розмір що треба, заморська русалка".

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