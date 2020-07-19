Бывший ангел нижнего белья Victoria’s Secret Келли Гейл похвасталась роскошной фигурой в микроскопическом белье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, модель позирует лежа на кровати, якобы снимая нижнее белье, которое и без того максимально подчеркивает внушительные размеры красотки. Сама фотография является архивной, и Гейл это указала. Она была сделана еще в 2015 году для мужского глянца.

Несмотря на то, что кадр знаменитость никак не подписала, ее поклонники буквально «завалили» кумира комплиментами.

«Вот шалунья!», «вау, чертовски хороша!», «можно просто смотреть на тебя и забыть обо всех проблемах», «выглядишь невероятно», «красотка, ты кажется ошиблась дверью», «Богиня!», «огонь формы, обожаю», — пишут они.

До этого сообщалось, что модель, экс-ангел бренда нижнего белья Victoria’s Secret Келли Гейл показала, где отдыхает.

Звезда активно ведет свою страницу в Инстаграм, где делится профессиональными кадрами и фото со своей обычной жизни.

На одном из последних снимков модель предстала в крохотном бикини на отдыхе в Калифорнии. Модель позировала возле голубого озера, выставив вперед стройную ножку.

Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret активно занимается спортом и часто показывает фанатам свою фигуру

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