незабаром збільшиться грошова допомога малозабезпеченим українцям, однак не всім

Мова йде про малозабезпечених сім'ях з дітьми.

Так, постанову про збільшення розміру матеріальної допомоги вже прийняв Кабінет міністрів. Про це заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна в ефірі телеканалу "Україна 24".

За її словами, буде збільшено рівень забезпечення для дітей – не 115% прожиткового мінімуму, як раніше, а 130% на кожну дитину.

«На 20% буде збільшено допомогу малозабезпеченим сім'ям, де є хоча б двоє дітей. Чим більше дітей - тим більше допомогу", - розповіла голова соцполітики.

В теж час Лазебна уточнила, що перед тим як отримати виплату сім'ю перевірять на наявність непрацюючих працездатних осіб.

Нагадаємо, зараз розмір соцдопомоги від держави малозабезпеченим сім'ям з усіма підвищеннями (10% - 20%) і надбавками (250 -500 грн) на дитину становив в середньому 115% від розміру прожиткового мінімуму на дитину, то в другому півріччі розмір такої допомоги становитиме 130% від розміру прожиткового мінімуму на дитину

до 6 років - 2 416 гривень

від 6 до 18 років - 3 013 гривень.

Марина Лазебна н додала, що зараз скасували норму, яка обмежувала максимальний розмір допомоги (75% рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім'ї). З 1 липня максимальний розмір державної соціальної допомоги вже не може перевищувати прожитковий мінімум для сім'ї.

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