Відома актриса Тетяна Кравченко, зірка "Сватів", показала свіжу себе і розповіла про акторів

На фото Тетяна позувала в блузці з білими візерунками, а волосся залишила розпущеним. Образ Кравченко доповнила очками, а сама усміхалася на камеру. Зірка склала руки і стояла досить близько, демонструючи свіжий макіяж. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

«Актори по натурі містики, а все тому, що театр — це чарівництво. Дотримуватися певні ритуали — якийсь негласний театральний етикет. Ну ось, наприклад, вважається, що кішка за лаштунками — поганий знак, а якщо вже вона там опинилася, краще не дивитися їй в очі…

Ще актори не люблять ролі, де їх персонаж вмирає — є повір'я, що це до нещастя...», - написала Кравченко.

Фанати поставили майже 4 тисячі лайків і написали коментарі:

"Приємна красива жінка", "ось це я ще більше дізналася про чорну кішку", "Обожнюю її, краща, затишна, домашня, матуся", "Прекрасна жінка!".

Раніше ми повідомляли, що російська актриса Тетяна Кравченко, яка зіграла Валюху в серіалі "Свати", вразила новим привабливим образом.

"Зовсім скоро вихідні. Чим плануєте зайнятися? ", - підписала публікацію Тетяна Кравченко.

На знімку актриса позує в легкому домашньому образі. На ній можна помітити яскраву помаранчеву футболку із забавним малюнком, а на голові зав'язана хустка в червоний горошок.

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