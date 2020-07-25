34-летняя украинская певица Даша Астафьева очаровала сентиментальным образом на новом фото

Как передает Рoliteka.net, красотка опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в серой воздушной блузе.

Пикантной изюминкой стало то, что на Даше, похоже, нет нижнего белья: загорелая девушка блеснула открытыми плечами. Астафьева скрестила руки на груди и нежно коснулась лица.

Певица задрала голову и мечтательно посмотрела наверх, с легкой обворожительной улыбкой. Неброский макияж и длинные массивные серьги дополнили ее непревзойденный лук.

Звезда подписала этот кадр словом "счастье".

Пользователи кинулись ставить лайки и обсуждать увиденное:

"Мечтательный взгляд куда-то вдаль"

"Ты супер)))"

"Божественно"

"Мало сочных дынь👌"

Ранее мы сообщали, Астафьева показала себя в соблазнительном черном боди с белыми оборками. Даша на высоких шпильках эффектно оперлась "пятой точкой" о стену, подняв одну ножку. Знойная брюнетка собрала волосы в пучок и надела солнцезащитные очки в стиле "60-х".

"Ходи так всегда😻"; "А туфли ж какие красивые"; "Яка красота 😁"; "Крутая ты модель Даша👍"; "Жаришка🔥🔥🔥🔥"; "Как всегда, на высоте! Супер! Даша - ты воплощение настоящей неподдельной женственности!", - отреагировали пользователи.

Также мы писали, что Астафьева взбудоражила архивным снимком, на котором засветила лишнее в телесном боди с разрезом на самом пикантном месте. Красотка повернулась к камере спиной - невозможно не заметить ее аппетитные "булочки", которые предательски оказались на свету.

Напомним, Астафьеву оставили без белья, чтобы поджечь в прямом эфире