31-річна українська актриса Ксенія Мішина, зірка серіалу "Кріпосна", поділилася своїми потаємними думками з приводу участі в проекті "Холостячка"

Знаменитість відповіла на каверзні запитання в інтерв'ю виданню "Апостроф".

Зокрема, Мішина прокоментувала думку, що "холостяки" в чоловічій версії йшли на проект від безнадії.

"Вважаю, що це абсолютна помилка. Ніхто з "Холостяків" не говорив, що він пішов на проект від безвиході. Навіть не знаю, що ще сказати з цього приводу. Я не згодна з цим твердженням", - категорично висловилася Ксенія, додавши, що сподівається, фінал шоу "стане початком чогось нового".

Також актриса розкрила справжні наміри і очікування від участі в проекті.

"Перш за все, йдучи на реаліті "Холостячка", я хочу дослідити не тільки світ чоловіків, але й свій світ. Визначити, яка людина мені потрібна. Більш детально розібратися в чоловічій психології. І зробити для себе особисті висновки. Я, звичайно, можу зараз перерахувати купу епітетів, яким він повинен бути, але все ж мені хочеться зустріти свого, до якого я буду відчувати тотальну довіра та щирість", - поділилася Мішина.

Коментуючи, чому всі пари, крім однієї, в шоу "Холостяк" в результаті розлучилися, Ксенія зазначила, що "це велика робота і не всі спочатку розуміють це".

"Це дійсно дуже складний процес – знайти свою людину і зберегти ці стосунки на тривалий час", - резюмувала актриса.

Раніше ми повідомляли, Мішина здивувала хвилюючим постом напередодні проекту.

"Вперше перед камерами я не буду грати, я буду щирою і максимально відвертою... Я буду щирою і відкритою, тому що не бачу іншого сенсу йти в таку пригоду. Я буду жити цей проект. Я сміливо відгукуюся на цей виклик, тому що мені вже дуже хочеться побути слабкою, ніжною!", - заявила красуня.

Нагадаємо, що Мішина Ксенія стане першою героїнею нового шоу "Холостячка": "Стережіться, чоловіки!".

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