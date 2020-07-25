27-річна українська гімнастка, зірка "Танців з зірками" і фаворитка хореографа Влада Ями, Ганна Різатдінова показала трохи "закулісного" життя
Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, на якому показала всі труднощі фотозйомки.
Дівчина з'явилася в розкішній чорній білизнй й накинутому на плечі піджаку такого ж кольору. Яскравий макіяж з димчастими очима, масивні прикраси і шпильки доповнили брутальний образ Ганни.
Улюблениця Ями стояла на одній нозі, а другу підняла, зігнула в коліні і відвела в сторону. У якийсь момент фотограф сказав їй "і на носочок", після чого красуня "вибухнула": "Я на носочках стою, блін, вже хвилину!".
"Хочеться ще", - боязко парирували їй у відповідь.
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"Я вже вичавила максимум...", - закінчила спір Різатдінова, чи то розсміявшись, чи то розплакавшись.
Заспокоївшись, зірка підписала кадри: "На зйомці панував абсолютний позитив".
Користувачі кинулися обговорювати побачене, не скуплячись на компліменти:
"Красуня 👑👑👑"
"Ідеально"
"Дуже ефектно! Браво!"
"Шикарно як 😍"
"Ніжки супер 🔥"
"Ну як не згадати вислів Маші Єфросиніної: "Ноги моєї мрії" (с)"
Раніше ми повідомляли, Різатдінова вразила фото, на якому постала в чорній маєчці, крізь яку виднілася лямка білого ліфчика. Ганна продемонструвала обличчя крупним планом, а також спокусливу зону декольте - складочки і ніжні лінії розбурхують фантазію.
Спортсменка підкреслила натуральну красу вдалим макіяжем і заінтригувала поглядом.
"#ранок 🌺", - коротко підписала вона.
Нагадаємо, улюблениця Ями з "Танців з зірками" роздяглася догола заради цих кадрів
А ще Politeka повідомляла, що фаворитка Влада Ями з "Танців з зірками" показала гаряче фото в ліжку