27-річна українська гімнастка, зірка "Танців з зірками" і фаворитка хореографа Влада Ями, Ганна Різатдінова показала трохи "закулісного" життя

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, на якому показала всі труднощі фотозйомки.

Дівчина з'явилася в розкішній чорній білизнй й накинутому на плечі піджаку такого ж кольору. Яскравий макіяж з димчастими очима, масивні прикраси і шпильки доповнили брутальний образ Ганни.

Улюблениця Ями стояла на одній нозі, а другу підняла, зігнула в коліні і відвела в сторону. У якийсь момент фотограф сказав їй "і на носочок", після чого красуня "вибухнула": "Я на носочках стою, блін, вже хвилину!".

"Хочеться ще", - боязко парирували їй у відповідь.

"Я вже вичавила максимум...", - закінчила спір Різатдінова, чи то розсміявшись, чи то розплакавшись.

Заспокоївшись, зірка підписала кадри: "На зйомці панував абсолютний позитив".

Користувачі кинулися обговорювати побачене, не скуплячись на компліменти:

"Красуня 👑👑👑"

"Ідеально"

"Дуже ефектно! Браво!"

"Шикарно як 😍"

"Ніжки супер 🔥"

"Ну як не згадати вислів Маші Єфросиніної: "Ноги моєї мрії" (с)"

Раніше ми повідомляли, Різатдінова вразила фото, на якому постала в чорній маєчці, крізь яку виднілася лямка білого ліфчика. Ганна продемонструвала обличчя крупним планом, а також спокусливу зону декольте - складочки і ніжні лінії розбурхують фантазію.

Спортсменка підкреслила натуральну красу вдалим макіяжем і заінтригувала поглядом.

"#ранок 🌺", - коротко підписала вона.

Нагадаємо, улюблениця Ями з "Танців з зірками" роздяглася догола заради цих кадрів

А ще Politeka повідомляла, що фаворитка Влада Ями з "Танців з зірками" показала гаряче фото в ліжку