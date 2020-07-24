Прийомна дочка українського продюсера Потапа Наталія Горова блиснула фігурою під час відпочинку з коханим

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«А так теж буває 💜», — коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Горова позує в тісному купальнику, цілуючи коханого. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Відпадні. Дуже щасливий за тебе», «щастя вам», «а ти красуня», «ну ж красота!», «красиві та щасливі», «милашка», «ну що за котики», «Він соромиться обійняти??? Я б по іншому обійняв. Він ніби обіймає маму😂😂», — пишуть вони.

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Так, дівчина позує перед дзеркалом в крихітній білизні, завмерши перед на камеру напівбоком. Завдяки цьому зірка зуміла підкреслив розкішні форми й те, Як вона зуміла підготуватися до літа.

Уточнимо, що на задньому плані видніється холодильник і частину вікна. Тіло Горовий буквально вкрите татуюваннями. Однак її обличчя в кадрі немає – вона вирішила закрити його мобільним телефоном. Поверх кадру був накладений фільтр, який робив його чорно-білим.

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