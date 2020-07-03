Приемная дочь украинского продюсера Потапа Наталья Горовая сверкнула безупречным телом на отдыхе
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Боже, почему я была таким пончиком», — коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на снимке Горовая позирует в крохотном белье, демонстрируя невероятную фигуру. Лицо она решила прикрыть при помощи стикера.
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«Но даже из пончика можно превратиться в худышку, если выбрать правильную позу. Но щеки выдают», — подчеркивается в тексте сообщения.
Обратим внимание, что на втором снимке Горовая позирует, приспустив халат и выставив напоказ невероятные изгибы. На камеру знаменитость позировала полубоком.
Однако ее поклонники не смогли высказать слова восхищения об идеальном теле кумира, поскольку фотографии она выбросила в Сторис.
До этого мы писали, что приемная дочь украинского продюсера Потапа Наталья Горовая похвасталась невероятной фигурой в одном купальнике
Так, девушка позирует перед зеркалом в крохотном белье, застыв перед на камеру полубоком. Благодаря этому звезда сумела подчеркнул роскошные формы и то, Как она сумела подготовиться к лету.
Уточним, что на заднем плане виднеется холодильник и часть окна. Тело Горовой буквально покрыто татуировками. Однако ее лица в кадре нет – она решила закрыть его мобильным телефоном. Поверх кадра был наложен фильтр, который делал его черно-белым.
Напомним, дочь Потапа сверкнула аппетитными формами в купальнике
А еще Politeka писала, что сочная дочь Потапа в одном белье показала идеальные изгибы
Также Politeka сообщала, что дочь Потапа сверкнула идеальным телом на отдыхе