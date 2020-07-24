Співачка SLAVIA - дружина популярного артиста Дзідзьо, відпочиває на Київському морі і ділиться з шанувальниками відвертими фото в купальнику

Українська співачка SLAVIA, що є дружиною популярного артиста Дзідзьо, вирушила на відпочинок. Правда, в зв'язку з карантином, далеко від столиці вона не поїхала - літні дні співачка проводить на Київському морі. Зірка похвалилася видом в купальнику і порадувала відвертими фото у себе в Instagram, пише Politeka.net

SLAVIA розповіла фоловерам, що не поспішає їхати на відпочинок за кордон, оскільки там вирує коронавірус і діє жорсткий карантин, а замість цього проводить дні на Київському морі. SLAVIA, в миру Ярослава Хома порадувала соковитим знімком в купальнику - перед фотокамерою співачка з'явилася в помаранчевому купальнику на зав'язках.

SLAVIA не соромиться блищати апетитними формами в купальнику, оскільки видно, що вона посилено працює над своїм тілом і їй є, що показати. Перед камерами співачка впевнено і сексуально хизується стрункою фігурою. Відзначимо, що для жарких кадрів SLAVIA вибрала помаранчевий купальник з рюшами, сонцезахисні окуляри, а розпущене волосся тільки додали образу грайливості.

«Чарівність, жіночність, сексуальність - девіз на це літо, а може і назавжди» - підписала фотографію співачка.

І до речі, свого девізу співачка повністю слід, оскільки вона опублікувала ще одне фото. На цей раз SLAVIA позує на фото в білому суцільному купальнику, масивних золотих сережках і золотих ланцюгах на шиї. Однак, суцільний купальник не прибирає ікраси співачки - пишні груди співачки витончено підкреслює ліф купальника, а також сам образ SLAVIA. Фото були зроблені для зйомок кліпу «Я тобі не мамка».

«У час, коли я народилася, планетою правила Венера, а Венера - це творчість, краса, насолода і гармонія. Все, як я люблю », - підписала кадр виконавиця.

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