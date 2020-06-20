Співачка і дружина Дзідзьо SLAVIA похвалилася ідеальною фігурою в кліпі на свою нову пісню



Як передає Politeka.net, відео опубліковане на її каналі в Youtube. (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця)

Піснею "Я тобі не мамка" Ярослава Притула-Хома закликає жінок виходити за широкі спини своїх чоловіків і реалізуватися як особистість.

"Ми нікому нічого не повинні, ми зобов'язані лише самі перед собою - бути красивими і щасливими. Треба стежити за собою, а не за чоловіками. Якщо ми хочемо щось змінити, то треба починати з себе, наповнюватися новими знаннями, через які відбувається трансформація свідомості, тоді зміниться і світ навколо, і чоловік, і навіть близькі і рідні нам люди", - йдеться у підписі до відео.

У ролику артистка з'явилася в білому купальнику, який ідеально підкреслив її ідеальну фігуру.

Варто відзначити, що це не єдиний її образ в даному кліпі. В одній зі сцен, співачка з'явилася в ніжному, яскраво-червоному вбранні.

Користувачам мережі прийшов до душі цей трек.

"А у Дзідзьо крута дружина! Пісня прикольна", "Пісня дуже гарна, а ти шикарна!", "Класна пісня! Щиро радію за вас! Давно пора було показати свій талант. Творчих успіхів вам!" "Дуже крута! Реальна пісня!", - писали українці під відео.

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