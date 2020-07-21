Известная украинская певица, а также актриса и модель Даша Астафьева показала новые кадры из последней фотосессии

После карантина Даша принялась активно наверстывать упущенное - сниматься в новых фотосессиях, баловать домашними кадрами, ездить на отдых, а также работать над новыми музыкальными композициями. В этот раз звезда представила серию чувственных снимков в сдержанном минималистичном стиле.

Так, на новых кадрах Даша позировала в черном полупрозрачном платье, частично приспустив его с плеч. Артистка повернулась к объективу полубоком, чем восхитила фанатов, которым удалось рассмотреть не только отсутствие белья под нарядом артистки, но и восхититься аккуратным макияжем.

«Даша😍 Ты прекрасна🔥🔥🔥», «🔥🔥🔥❤️пора пить холодненькую Комбучу💚🌿», «Волшебные линии...эстетика и эмоции 🔥», «Бомба», «Лебёдушка🖤», «Шикарная❤️❤️❤️, «Обожаю Ваши художественные фото😍😍😍», «Как всегда просто великолепна👍💣💣💣», «Роскошная!!!!❤️», «Шикарно-чувственно! Впрочем как всегда ❤️», «Возраст берёт своё», - пишут фанаты.

Отметим, Даша презентовала на своей странице в социальной сети Инстаграм новый отрывок из нового клипа на песню «талисман». В сотрудничестве с несколькими артистами, звезда создала необычный хит этого лета.

Ролик на композицию «Талисман» вызвал целую бурю обсуждений в сети, ведь был снят в привычном стиле под непривычный поп-трек.

«Освоили с @selyuki_official новое музыкальное направление💔Смотрите в #youtube Запоминайте культовые движения! #talisman», - написала Даша под новым постом. В новом ролике девушка примерила на себя неожиданный наряд ретро-дивы.

Напомним, Астафьеву оставили без белья, чтобы поджечь в прямом эфире

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