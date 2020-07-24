Популярная украинская исполнительница Даша Астафьева сверкнула упругими формами в тесном купальнике

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Обожаю лето Солнечная серия от…» — коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Астафьева демонстрирует роскошную фигуру в тесном купальнике. После того, как красотка намазалась кремом от загара. Она показывает роскошный вид сзади, играя в бассейне. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Купальник был лишним», «шикарная», «вид невероятный», «Прекрасно выглядите и без косметики», «красивая, слов нет», — пишут они.

Как сообщалось ранее, украинская певица, а также актриса и модель Даша Астафьева показала новые кадры из последней фотосессии.

После карантина Даша принялась активно наверстывать упущенное - сниматься в новых фотосессиях, баловать домашними кадрами, ездить на отдых, а также работать над новыми музыкальными композициями. В этот раз звезда представила серию чувственных снимков в сдержанном минималистичном стиле.

Так, на новых кадрах Даша позировала в черном полупрозрачном платье, частично приспустив его с плеч. Артистка повернулась к объективу полубоком, чем восхитила фанатов, которым удалось рассмотреть не только отсутствие белья под нарядом артистки, но и восхититься аккуратным макияжем.

Напомним, Астафьеву оставили без белья, чтобы поджечь в прямом эфире

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