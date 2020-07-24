Дочка відомої української актриси Олени Кравець з «Квартал 95» Маша показала неймовірну красу під час «зустрічі» світанку
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
«Сьогодні зустріли світанок у відкритому морі 🌞», — йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованих кадрах Маша Кравець позує в байдарці посеред моря, випромінює красу і жіночність. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.
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«Неймовірно», «яка краса», «дуже красиво», «гарна до неможливості», «Вау», «весло у тебе красиве і ти дуже красива у відкритому морі», — пишуть вони.
До цього ми розповідали, що дочка відомої української актриси Олени Кравець з "Квартал 95" Маша змінила образ, перетворившись в молоду Ані Лорак.
Не так давно 17-річна дочка Олени Кравець живе окремо. За словами зірки "Кварталу 95", таке рішення далося нелегко, але все ж вона наважилася на такий крок і відпустила дочку жити самостійно.
"Я крута мама. Це було вимушене рішення. Наша велика сім'я була трохи обтяжена житловим питанням, і у мене закралася думка, щоб Маша жила окремо. Ми почали шукати можливості й ця можливість дивним чином сама собою утворилася. Батьки однієї з подруг Маші зателефонували мені й сказали: "Лєна, ми знаємо, що є така проблема, що ви хочете розв'язувати це питання, а у нас є рішення. Давайте ваша донька житиме з нашою", - зізнавалася раніше Кравець.
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