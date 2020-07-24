Пенсійний фонд України розповів, скільки грошей виділили і витратили на пенсії для літніх українців

Як повідомляє Politeka.net, про це прес-служба відомства написала на офіційній сторінці в Facebook.

Згідно з повідомленням, українським пенсіонерам вже почали виплачувати пенсії за липень. Прес-служба відзвітувала, скільки грошей виділили і скільки вже доставили.

"24 червня 2020 Пенсійний фонд України, згідно затвердженого графіку, завершив фінансування пенсій липня. На пенсійні виплати сьогодні спрямовано 2,6 млрд грн. Забезпечено фінансування пенсій липня на загальну суму 39,2 млрд грн. Виплата пенсій буде проведена в установленому порядку", - пише ПФУ.

Раніше міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила, що пенсійна система України потребує кардинального реформування, адже вона несправедлива для більшості пільговиків. Вона нагадала, що в країні вже збільшили пенсійний вік і більше його підвищувати просто нікуди.

Глава Мінсоцполітики додала, що у рамках реформи, розпочатої у 2017 році, українців чекає поступове щорічне підвищення вимог до страхового стажу. Так в 2028 році для виходу на пенсію 60-річним українцям потрібно буде мати 35-річний стаж. Якщо він складе від 25 до 35 років, то на пенсію можна буде вийти в 63 роки, при стажі від 15 до 25 років — у 65 років.

Нагадаємо, що українцям змінять правила оформлення пенсій, документ вже в Раді: "Для цього потрібно...".

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