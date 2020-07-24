В команде «Танці з зірками» прибыло – солистка группы The Hardkiss Юлия Санина приняла вызов на участие в шоу

Фронтвумен украинской рок-группы The Hardkiss Юлия Санина станет следующим участником танцевального шоу «Танці з зірками». Звезда приняла вызов #танціззіркамиchallenge и рассказала о своем участии в видео на своей странице в Instagram, пишет Politeka.net

Юлия Санина в видео прыгает на кровати, затем посылает воздушный поцелуй и сообщает о том, что приняла вызов на участие от актрисы Дарьи Петрожицкой. После этого солистка The Hardkiss передает вызов дальше – Славе Каминской.

"Я готова, рокеры затанцуют! Вы со мной?", - подписала пост Юлия Санина.

В самом видео звезда сообщила, что долгое время жила с установкой «рокеры не танцуют», несмотря на желание увидеть себя в танце. Юлия отметила, что у нее цель – научиться танцевать, а у партнера – победить в шоу, это создает замечательный «коктейль», который поможет осуществить мечты.

«Даже на сцене я не стою у стойки с микрофоном, я двигаюсь и мне нравится смотреть, как люди воспринимают это. Поэтому, я решила, что у меня одна жизнь и почему бы не попробовать потанцевать, если этого хочется, и сломать стереотипы о нетанцюючих рокерах. В моей жизни, к сожалению, невозможно чем-то заниматься только ради собственного удовольствия, ведь очень мало свободного времени, но теперь проект Танцы со звездами. Ждите уже осенью на наши воспалительные и неповторимые танцы", - прокомментировала Юлия Санина свое решение.

Поклонники восприняли весть об участии Саниной в проекте с воодушевлением – многие пишут, что будут с нетерпением ждать эфиров и будут болеть за певицу.

«Ураааа жду с нетерпением» - написала одна подписчица.

«ЮЛЯЯЯ МИ З ТОБОЮЮ» - написала другая.

Отметим, что претендентка, которую вызвала на паркет Юлия, - Слава Каминская, уже принимала участие в шоу, но покинула «Танці з зірками» из-за травмы. Согласится ли на этот раз Слава Каминская участвовать в шоу – вскоре узнаем.

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