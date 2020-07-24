Стало відомо, за яких умов в Україні у два рази може зрости середня пенсія

Про це розповіла голова Мінсоцполітики Марина Лазебна, передає Фокус.

За її словами, у 2021 році можуть запустити другий рівень пенсійної системи, що дозволить збільшити розмір середньої пенсії в два рази.

Лазебна також попередила, що нинішня пенсійна система може забезпечити тільки 18% зарплати українців.

"Тоді одночасна робота солідарної та накопичувальної пенсійних систем виступить гарантом того, що люди будуть отримувати пенсії на рівні не нижче 40% своєї офіційної заробітної плати. Згідно з дослідженням Світового банку, без впровадження накопичувальних компонентів солідарна пенсійна система забезпечить лише 18% зарплати", - розкрила Лазебна нюанси впровадження нової системи.

Вона підкреслила, що більше грошей отримають ті громадяни, хто з першого дня своєї кар'єри почне накопичення на майбутню пенсію.

"Якщо людина працює і відраховує у віці з 20 до 60 років з 5% зарплати, а потім протягом 15 років буде отримувати пенсію, то коефіцієнт заміщення зарплати пенсією з накопичувальної системи складе 26%. Припустимо, що ще 28-30% зарплати становитиме солідарна пенсія. Так можна буде розраховувати на сумарні виплати в обсязі більше половини колишньої зарплати", - продовжила профільний міністр і додала, що для досягнення таких же показників за 30 років потрібно відкладати 8% від заробітку, а за 20 років (з 40 до 60 років) - 14%.

Що стосується солідарної пенсійної системи, то вона продовжить функціонувати в Україні. А уряд, в свою чергу, пропонує для людей старше 50 років дати можливість добровільної участі в системі 2-го рівня.

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