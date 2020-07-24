Стало известно, при каких условиях в Украине в два раза может вырасти средняя пенсия

Об этом рассказала глава Минсоцполитики Марина Лазебная, передает Фокус.

По ее словам, в 2021 году могут запустить второй уровень пенсионной системы, что позволит увеличить размер средней пенсии в два раза.

Лазебная также предупредила, что нынешняя пенсионная система может обеспечить только 18% зарплаты украинцев.

"Тогда одновременная работа солидарной и накопительной пенсионных систем выступит гарантом того, что люди будут получать пенсии на уровне не ниже 40% своей официальной заработной платы. Согласно исследованию Всемирного банка, без внедрения накопительных компонентов солидарная пенсионная система обеспечит только 18% зарплаты", - раскрыла Лазебная нюансы внедрения новой системы.

Она подчеркнула, что больше денег получат те граждане, кто с первого дня своей карьеры начнет накопления на будущую пенсию.

"Если человек работает и отчисляет в возрасте с 20 до 60 лет по 5% зарплаты, а потом в течение 15 лет будет получать пенсию, то коэффициент замещения зарплаты пенсией из накопительной системы составит 26%. Допустим, что еще 28-30% зарплаты составит солидарная пенсия. Так можно будет рассчитывать на суммарные выплаты в объеме более половины бывшей зарплаты", - продолжила профильный министр и добавила, что для достижения таких же показателей за 30 лет нужно откладывать 8% от заработка, а за 20 лет (с 40 до 60 лет) - 14%.

Что касается солидарной пенсионной системы, то она продолжит функционировать в Украине. А правительство, в свою очередь, предлагает для людей старше 50 лет дать возможность добровольного участия в системе 2-го уровня.

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