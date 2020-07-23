Знаменитая артиска Ани Лорак показала, как веселится в гримерке перед съемками

В этот раз Каролина в одном черном халате позировала перед камерой с непривычно ярким макияжем на лице. Звезда покрасовалась с необычно алыми губами, а также густо наведенными бровями, дополнив образ аккуратной укладкой своих коротких локонов.

Примечательно, что обычно Каролина предпочитает нюдовые тона и практически никогда не использует красную помаду, в отличие от Тины Кароль, которая прославилась жаркими образами и даже выпустила красную помаду собственного бренда (певица практически на каждом концерте блистает с данным оттенком).

В разделе Стори в социальной сети Инстаграм звезда также показала, как дурачится перед камерой в том же образе, а также ждет, когда с ней поработают стилисты. Показывая своих коллег, певица улыбалась, интригуя грядущими съемками. Похоже, поклонников в скором времени ждет новый необычных фотосет. И хотя зачастую Каролину критикуют из-за перемен во внешности, саму звезду это не волнует, она продолжает экспериментировать.

Также ранее в разделе Стори во время рекламы музыкальной композиции певице удалось удивить фанатов неудачным образом. Артистка решила спеть отрывок со своей песни, однако ее лицо выглядело несколько неестественно и слишком искусствено во время исполнения.

Как видно на скриншотах ролика, Ани Лорак заметно помолодела, однако уколы ботокса все же сказались на ее красоте. Впрочем, многие фанаты одобряют подобное, заявляя, что певица выглядит хорошо и моложе с каждным днем - это ее не портит, а придает шарма. Другие комментаторы в Инстаграм также пишут, что певице следует "давно остановиться, ведь пластика ее не спасла".

Как известно, Каролина долгое время была была на карантине, отменила все встречи и проекты. После его ослабления звезда принялась наверстывать упущенное - провела несколько встреч с друзьями, устроила пышный праздник дочери и многое другое.

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