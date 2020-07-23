Популярная украинская исполнительница Ани Лорак сверкнула красотой в белоснежном платье с невероятно большим подарком

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Уже совсем СКОРО! Каждый может получить…», — говорится в сообщении.

Уточним, что Лорак рассказывает о своем новом конкурсе, в котором разыгрывает автомобиль. На снимках она позирует в белоснежном мини-платье, держа в руках огромный букет цветов. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников. Среди них был и популярный певец Сергей Лазарев.

«Невеста», «нереально хороша», «безумная. Красотка, слов нет», «Вы такая—такая красивая», «классная», «Вы прекрасны», «бомбезная», «вау, какой большой букет», — пишут они.

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В этот раз Каролина в одном черном халате позировала перед камерой с непривычно ярким макияжем на лице. Звезда покрасовалась с необычно алыми губами, а также густо наведенными бровями, дополнив образ аккуратной укладкой своих коротких локонов.

Примечательно, что обычно Каролина предпочитает нюдовые тона и практически никогда не использует красную помаду, в отличие от Тины Кароль, которая прославилась жаркими образами и даже выпустила красную помаду собственного бренда (певица практически на каждом концерте блистает с данным оттенком).

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