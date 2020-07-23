Популярная украинская телеведущая Регина Тодоренко забыла про стыд и сверкнула невероятной красотой на отдыхе
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Перевірено
Что за чудо места, которые мне удаётся посетить! Иногда я не верю своим глазам, но все это настоящее, все это соткано руками природы ❤️ Нам остаётся всего лишь беречь эту красоту!» – говорится в сообщении.
Уточним, что на снимке Тодоренко позирует в одном купальнике, эффектно выставив на камеру роскошную фигуру. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
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«Такая красивая и яркая 😍😍😍 восхищаюсь тем, как быстро вы вернулись в форму после родов», «украинская Белуччи», «Какая восхитительная природа...вы тоже ничего», «Регина, оденьтесь», «суперовский вид», — пишут они.
До этого мы рассказывали, что популярная украинская телеведущая Регина Тодоренко поразила красотой во время отдыха и планами
«Сразу 3 отличные новости😃😃😃😃😍😍😍😍😍!!! Мы с моей командой готовим 3 крутейших телевизионных проекта: Первый вы все очень долго ждали, Второй даже и подумать не могли о таком, Третий обязательно в этом году получит ТЭФИ! Просто хотела поделиться с вами своей радостью и немного заинтриговать. Пока не могу рассказать всех подробностей, но дико хочу вас удивить», — говорится в сообщении.
Напомним, Тодоренко жестко опозорилась из-за неудачного замечания
А еще Politeka писала, что Тодоренко показала, как развлекается со своими сладостями на отдыхе
Также Politeka сообщала, что Тодоренко расплакалась после вопросов Ксении Собчак