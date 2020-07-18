Популярная украинская телеведущая Регина Тодоренко поразила красотой во время отдыха и планами

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Сразу 3 отличные новости😃😃😃😃😍😍😍😍😍!!! Мы с моей командой готовим 3 крутейших телевизионных проекта: Первый вы все очень долго ждали, Второй даже и подумать не могли о таком, Третий обязательно в этом году получит ТЭФИ! Просто хотела поделиться с вами своей радостью и немного заинтриговать. Пока не могу рассказать всех подробностей, но дико хочу вас удивить», — говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Тодоренко позирует в платье на фоне моря, демонстрируя невероятную красоту.

«Все будет огонь!», «такая красивая», «на Вас, Регина, всегда приятно смотреть», «Восхищаюсь вами, Регина», «крутышка», «класс», — пишут ее поклонники.

До этого мы сообщали, что Регина Тодоренко похвасталась идеальным образом перед зеркалом в гримерке.

Артистка решила показать кадр, на котором сверкнула формами и ярким макияжем перед зеркалом. Как известно, в последнее время Тодоренко делится новыми кадрами крайне редко, избегая критики после скандала с неумесным высказыванием об издевательстве над женщинами.

Напомним, Тодоренко жестко опозорилась из-за неудачного замечания

А еще Politeka писала, что Тодоренко показала, как развлекается со своими сладостями на отдыхе

Также Politeka сообщала, что Тодоренко расплакалась после вопросов Ксении Собчак