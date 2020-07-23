Такой погоды не было уже давно

Погода в Украине 23 июля устроит настоящий праздник, грозовые дожди наконец-то покинут территорию страны

Об этом сообщает Politeka.

Так, сегодня жителей западных регионов ждет своеобразная «передышка», ведь последнее время области здесь обильно заливало дождем. Также часто были и грозы. Синоптики прогнозируют здесь от 21 до 24 градусов выше нуля днем и около 9-13 со знаком «плюс» ночью.

Украинцам на севере повезет не меньше: теплая и безоблачная погода порадует дневными 21-24 градусами тепла. Ночью их сменят +10+14 выше нуля.

Безоблачной сегодня будет погода и в центральных регионах. В Укргидрометцентре утверждают, что днем столбик термометра поднимется до 22-26 градусов тепла. Ночью же показатель опустится до 11-14 градусов.

Жителям южных областей стоит ожидать еще более жаркой погоды: от 25 до 29 жары днем и 15-19 градусов тепла ночью.

Без осадков сегодня будет и на востоке Украины. Здесь лето порадует комфортными 25-27 по Цельсию. Ночью, правда, будет свежее: от 11 до 15 тепла.

Киев и область сегодня ждет жаркая и безоблачная погода, которую будут сопровождать 21-23 градуса тепла днем. В ночное время суток будет немного прохладно: от 11 до 13 по Цельсию.

Однако, утверждают синоптики, не все так просто: жителей в ряде регионов предупредили о повышенной пожарной опасности. В частности, это касается украинцев, которые проживают в Хмельницкой, Винницкой, Одесской, Николаевской и Донецкой областях. Также внимательнее стоит быть жителям аннексированного Крыма.

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