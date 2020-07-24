Погода в Украине 24 июля устроит приятный сюрприз, жара и солнце накроют практически все регионы страны, кроме одной области

Об этом сообщает Politeka.

Так, на севере Украины будет солнечно и сухо. О дождях можно смело забыть, ведь их сменят дневные 24-26 градусов выше нуля. Ночью похолодает до 11-14 по Цельсию.

В центральных регионах ожидается от 24 до 31 выше нуля, без осадков. Ночью их сменят 12-14 по Цельсию.

На юге Украины ожидается сухо и тепло: от 25 до 30 градусов со знаком «плюс». Ночью будет свежее: от 17 до 20 тепла.

Украинцам на востоке стоит ожидать дневных 25-27 градусов и безоблачного неба. Ночью похолодает до 11-14 по Цельсию.

Жителям западной Украины стоит ожидать также безоблачной и сухой походы. Однако на Закарпатье все-таки будут дожди. С грозами. Несмотря на это, воздух прогреется до 23-25 градусов тепла. Ночью их сменит 10-14 градусов.

Жителей Киева и области сегодня погода порадует дневными 23-26 градусами по Цельсию. О дождях можно смело забыть. Ночью ожидаются «свежие» 10-13 со знаком «плюс».

Синоптики в Укргидрометцентре утверждают, что в Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Донецкой областях, а также на территории аннексированного украинского Крыма будет повышенный уровень пожарной опасности.

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