Лідер політичної сили «Перемога Пальчевського» Андрій Пальчевський в прямому ефірі прокоментував ситуацію у Луцьку

Як повідомляє Politeka.net, Пальчевський був у прямому ефірі ток-шоу «Пульс» на «112 каналі» як раз в той час, коли проводилася спецоперація зі звільнення заручників у Луцьку. Весь випуск програми був присвячений цій темі. Буквально на самому початку шоу Пальчевський оцінив тактику переговірників.

«Завдання професіоналів довести терориста до втоми, в якій він буде приймати рішення, які виявляться для нього фатальними. Це теж непогана тактика затягування, тільки шкода людей, які знаходяться всередині. Але ми знаємо прекрасно (давайте від зворотного), всі випадки спроб швидкого захоплення заручників. Наприклад, мюнхенське захоплення, коли загинули заручники», - зазначив Пальчевський.

Громадський діяч зазначив, що плюсом для вчорашньої ситуації було те, що журналісти не заважали спецоперації і не намагалися зробити небезпечний кадр в гонитві за сенсацією. Він наголосив, що немає більшої цінності, ніж людське життя. Особливо, життя жінок і дітей. Він також підтримав рішення президента виконати вимогу терориста.

«Як президент Володимир Олександрович абсолютно правильно поступив. Показав, як треба себе вести», - заявив він.

Нагадаємо, що Пальчевський розкрив, чому "гумка народного терпіння" скоро лопне.

Як раніше повідомляла Politeka, Пальчевський заявив, що Зеленський повинен розібратися, чиїх рук теракт у Луцьку.

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