Лідер політичної сили «Перемога Пальчевського» Андрій Пальчевський побачив закономірність у деяких резонансних подіях, які відбуваються в Україні

Про це він розповів у своєму відеозверненні, яке опублікував на своїй сторінці в Facebook, передає Politeka.net (Щоб подивитися відео, прогорніть до кінця). Громадський діяч задався питанням, чи був президент Володимир Зеленський у курсі того, хто і навіщо організував теракт в Луцьку.

«Чому вибудовується в українців тонка, але безперервна нитка подібного роду подій. Керченська протока і посилка моряків. Бабченко, якого вбивають вранці, а він потім воскресає і живе собі спокійно в Ізраїлі. Міст, який мінують і потім під оплески з катерами, вертольотами і з прапором, міністри і мер міста починають торгувати своїми обличчями», - зазначив Пальчевський.

Він додав, що вчорашню подію своїми обличчями «прикрасив» Кирило Тимошенко, справи якого у зв'язку з падінням рейтингу йдуть не дуже, а також «інша президентська челядь».

«Про президента хочу сказати, що я підтримую те, що він зачитав. Він не відкрив ящик Пандори, він врятував життя. Він не знає, постанова це чи ні. Про це ми дізнаємося вже найближчим часом. Він зробив те, що повинен був зробити президент. А зараз як президент він повинен розібратися, що ж це було Володимир Олександрович?», - підбив підсумок громадський діяч.

Луцк - Бабченко - мост метро... Луцк - Бабченко - мост метро... за идиотов нас держите?? Gepostet von Андрей Пальчевский am Mittwoch, 22. Juli 2020

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