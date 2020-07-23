Лидер политической силы «Перемога Пальчевского» Андрей Пальчевский в прямом эфире прокомментировал ситуацию в Луцке

Как сообщает Politeka.net, Пальчевский был в прямом эфире ток-шоу «Пульс» на «112 канале» как раз в то, время, когда проводилась спецоперация по освобождению заложников в Луцке. Весь выпуск программы был посвящен этой теме. Буквально в самом начале шоу Пальчевский оценил тактику переговорщиков.

«Задача профессионалов довести террориста до усталости, в которой он будет принимать решения, которые окажутся для него фатальными. Это тоже неплохая тактика затягивания, только жалко людей, которые находятся внутри. Но мы знаем прекрасно (давайте от обратного), все случаи попытки быстрого захвата заложников. Например, мюнхенский захват, когда погибли заложники», - отметил Пальчевский.

Общественный деятель отметил, что плюсом во вчерашней ситуации было то, что журналисты не мешали спецоперации и не пытались сделать опасный кадр в погоне за сенсацией. Он подчеркнул, что нет большей ценности, чем человеческая жизнь. Особенно, жизнь женщин и детей. Он также поддержал решение президента выполнить требование террориста.

«Как президент Владимир Александрович абсолютно правильно поступил. Показал, как надо себя вести», - заявил он.

Напомним, что Пальчевский раскрыл, почему "резинка народного терпения" скоро лопнет.

Как ранее сообщала Politeka, Пальчевский заявил, что Зеленский должен разобраться, чьих рук теракт в Луцке.

Также Politeka информировала, что Андрей Пальчевский дал оценку событиям в Луцке: «Постанова это или нет, мы узнаем уже в...".