Дождливая погода пока что окончательно не уходит с территории Украины

Об этом в своем прогнозе погоды на завтра, 24 июля, рассказала синоптик Наталья Диденко, пишет Politeka.net.

По ее словам, Украина завтра в целом будет принадлежать сухой погоде с высоким атмосферным давлением.

Но в некоторых регионах возможны кратковременные дожди с грозами.

"Однако или хвосты фронтов, или местные конвективные явления обусловят периодические дожди и грозы в центральных областях, на северо-востоке, в прикарпатских областях и в Одесской области. Температура воздуха немного повысится: в течение дня +23+28 градусов, на Юге и юго-востоке +26+32 градуса", - предупредила Диденко в своем Facebook.

Что касается украинской столицы, то завтра, 24 июля, в Киеве осадков не ожидается.

"В Киеве завтра существенные осадкки - вряд ли. Температура воздуха будет колебаться около +25, +26 градусов", - добавила синоптик.

Подытоживая, Наталья Диденко отметила, что на выходных еще больше потеплеет, но в некоторых регионах будут грозовые дожди.

Напомним, ранее народный синоптик Леонид Горбань составил прогноз погоды для Украины на конец июля текущего года. Эксперт говорил, что конец месяца будет дождливым и очень теплым – температура может достигнуть отметки в +27...+29 градусов.

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