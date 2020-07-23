Пенсійна система сьогодні несправедлива по відношенню до пільговиків

Пенсійна система в Україні потребує реформування

Таку заяву зробила голова Мінсоцполітики Марина Лазебна, пише Фокус.

За словами міністра, існуюча пенсійна система несправедлива по відношенню до більшої частини пільговиків, тому її треба реформувати.

Що стосується підвищення пенсійного віку, то для деякої частини українців цей процес вже відбувся. Лазебна також заявила, що підвищувати пенсійний вік для українців більше нікуди.

Глава Мінсоцполітики також нагадала, що у рамках реформи 2017 року в Україну до 2028 року йде поступове щорічне підвищення вимог до страхового стажу.

Таким чином, до 2028 році для виходу на заслужений відпочинок за віком у 60 років у людини має бути 35 років стажу. Якщо страховий стаж складе від 25 до 35 років, то на пенсію можна буде вийти в 63 роки, при стажі від 15 до 25 років — у 65.

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За словами міністра соцполітики Марини Лазебної, в початку весни, 1 березня 2021 року, буде проведена індексація, а з 1 липня та 1 грудня планується зростання прожиткового мінімуму, завдяки чому буде підвищений і розмір мінімальної пенсії.

Лазебна попередила, що в 2021 рік показник індексації пенсій може складати відразу 15%.

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