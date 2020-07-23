Відома модель, зірка чоловічих журналів Памела Андерсон здивувала шанувальників фотографією з повсякденного життя

На своїй сторінці в Instagram знаменитість опублікувала фото, на яких з'явилася в розкішному комбінезоні по фігурці, передає Politeka.net. Памела наділа шпильки, які лише підкреслили фігурку 53-річної красуні. Враховуючи, що зазвичай модель публікує архівні фото зі зйомок, ці кадри стали рідкісним явищем на сторінці зірки.

Особливого шарму образу додала захисна маска і пластикова накладка на обличчя. Судячи з усього, Памела зібралася летіти на літаку, тому убезпечила себе. Варто відзначити, що незважаючи на політ, Андерсон зробила собі укладку і виглядала чудово.

«Літаковий лук на сьогодні. Залишайтесь у безпеці», - підписала фото зірка.

За півдня її фото зібрали майже 18 тисяч лайків. В коментарях їй залишили багато приємних слів та побажань.

«Це може бути мій улюблений образ всіх часів», «Безпечного польоту», «Треба пристебнути хлопчиків», «Велика любов», «О Боже, ти прекрасна», - пишуть люди.

Раніше ми повідомляли, що Памела Андерсон блиснула фігурою в пеньюарі і накидці. Вона стояла біля басейну, забувши зняти підбори, які надали особливої пікантності образу моделі.

Нагадаємо, що спокуслива Памела Андерсон без білизни дозволила себе зняти знизу: "Імператриця".

Як раніше повідомляла Politeka, Памела Андерсон звела з розуму чуттєвим кадром: такою її давно не бачили, "Чудова".

Також Politeka інформувала, що білява Памела Андерсон скинула білизну заради пустощів в ліжку: "Позаздрять 20-річні".