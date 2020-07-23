Відома модель, зірка чоловічих журналів Памела Андерсон здивувала шанувальників фотографією з повсякденного життя
На своїй сторінці в Instagram знаменитість опублікувала фото, на яких з'явилася в розкішному комбінезоні по фігурці, передає Politeka.net. Памела наділа шпильки, які лише підкреслили фігурку 53-річної красуні. Враховуючи, що зазвичай модель публікує архівні фото зі зйомок, ці кадри стали рідкісним явищем на сторінці зірки.
Особливого шарму образу додала захисна маска і пластикова накладка на обличчя. Судячи з усього, Памела зібралася летіти на літаку, тому убезпечила себе. Варто відзначити, що незважаючи на політ, Андерсон зробила собі укладку і виглядала чудово.
«Літаковий лук на сьогодні. Залишайтесь у безпеці», - підписала фото зірка.
За півдня її фото зібрали майже 18 тисяч лайків. В коментарях їй залишили багато приємних слів та побажань.
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«Це може бути мій улюблений образ всіх часів», «Безпечного польоту», «Треба пристебнути хлопчиків», «Велика любов», «О Боже, ти прекрасна», - пишуть люди.
Раніше ми повідомляли, що Памела Андерсон блиснула фігурою в пеньюарі і накидці. Вона стояла біля басейну, забувши зняти підбори, які надали особливої пікантності образу моделі.
Нагадаємо, що спокуслива Памела Андерсон без білизни дозволила себе зняти знизу: "Імператриця".
Як раніше повідомляла Politeka, Памела Андерсон звела з розуму чуттєвим кадром: такою її давно не бачили, "Чудова".
Також Politeka інформувала, що білява Памела Андерсон скинула білизну заради пустощів в ліжку: "Позаздрять 20-річні".