Актриса Тетяна Кравченко з серіалу «Свати», в якому вона зіграла роль Валюхи Будько, вразила своїм образом

Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку зірки в Instagram.

На опублікованому там знімку актриса позує в чорній блузі з білим орнаментом, яка дуже схожа на українську вишиванку. Такий образ припав до душі шанувальникам артистки.

«Чудово виглядаєте😍», «Красива і талановита», «Ви одна з небагатьох актрис, яка дійсно народна, всіх благ вам і творчих успіхів», «Ну що скажеш, красуня», «Ви прекрасні!!!», «Яка Ви чарівна», «Ой ти моя лялечка», «Яка ви чарівна жінка і чудова актриса. Люблю вас», «Тепла, добра, ніжна жінка хоча іноді грає твердих примірників. Здоров'я і щастя їй», - пишуть в коментарях.

Зазначимо, Тетяна Кравченко народилася в 1953 році в Донецьку. Актриса якось розповідала, що для образу Валюхи використовувала спостереження за своєю матір'ю.

«Так, я граю свою маму. Ми ж з Донецька обидві. Вона так говір і не виправила, Це «ге», ось ці ось її емоційні сплески, інтонації... до Речі, вона дуже образилася, коли дізналася, що я таке сказала в інтерв'ю. І каже: та хіба ж я така тітка? Я здивувалася дуже. Вона ж позиціонує себе як баронесу. Я їй кажу: та причому тут тітка, я твоє емоційне «я» грала, життєлюбність», - говорила Кравченко.

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