Українці повинні бути готові відразу до потрійного перерахунку пенсій

Таку заяву зробила голова Мінсоцполітики Марина Лазебна в інтерв'ю журналістам, передає Mind.

За її словами, на 2021 рік заплановано три етапи індексації виплат.

На початку весни, 1 березня 2021 року, буде проведена індексація, а з 1 липня та 1 грудня планується зростання прожиткового мінімуму, завдяки чому буде підвищений і розмір мінімальної пенсії.

Лазебна попередила, що в 2021 рік показник індексації пенсій може складати відразу 15%.

"Ми вже готуємося до наступного року. Слід покращувати платіжну дисципліну, ми потребуємо легалізації і розвитку економіки. Але нам треба підвищити прожитковий мінімум, провести індексацію: в цьому році це було 11%, в 2021 році, за прогнозами, може бути близько 15%", – наголосила вона у спілкуванні з журналістами.

Вона також додала, що індексацію виплат можуть провести раніше за умови сприятливої економічної ситуації в Україні.

Підсумовуючи, Марина Лазебна повідомила, що вже в грудні 2020 року повинні переглянути пенсійні виплати, в яких немає надбавок, а середня пенсія до кінця 2020 року може скласти вже 3,5 тисячі гривень.

Нагадаємо, що 1 липня в Україні була проведена індексація пенсій у зв'язку із підвищенням прожиткового мінімуму. Наступне підвищення заплановано на 1 грудня 2020 року.

Також ми повідомляли, що українські пенсіонери можуть залишитися без виплат. Такий сценарій можливий, якщо вони працевлаштовуються і не повідомляють про це у Пенсійний фонд.

Крім цього, пенсії можуть неправильно призначати через помилки, допущені українцями при оформленні паперів.

Нагадаємо, що українцям змінять правила оформлення пенсій, документ вже в Раді: "Для цього потрібно..."

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