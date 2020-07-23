Українці повинні бути готові відразу до потрійного перерахунку пенсій
Таку заяву зробила голова Мінсоцполітики Марина Лазебна в інтерв'ю журналістам, передає Mind.
За її словами, на 2021 рік заплановано три етапи індексації виплат.
На початку весни, 1 березня 2021 року, буде проведена індексація, а з 1 липня та 1 грудня планується зростання прожиткового мінімуму, завдяки чому буде підвищений і розмір мінімальної пенсії.
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Лазебна попередила, що в 2021 рік показник індексації пенсій може складати відразу 15%.
"Ми вже готуємося до наступного року. Слід покращувати платіжну дисципліну, ми потребуємо легалізації і розвитку економіки. Але нам треба підвищити прожитковий мінімум, провести індексацію: в цьому році це було 11%, в 2021 році, за прогнозами, може бути близько 15%", – наголосила вона у спілкуванні з журналістами.
Вона також додала, що індексацію виплат можуть провести раніше за умови сприятливої економічної ситуації в Україні.
Підсумовуючи, Марина Лазебна повідомила, що вже в грудні 2020 року повинні переглянути пенсійні виплати, в яких немає надбавок, а середня пенсія до кінця 2020 року може скласти вже 3,5 тисячі гривень.
Нагадаємо, що 1 липня в Україні була проведена індексація пенсій у зв'язку із підвищенням прожиткового мінімуму. Наступне підвищення заплановано на 1 грудня 2020 року.
Також ми повідомляли, що українські пенсіонери можуть залишитися без виплат. Такий сценарій можливий, якщо вони працевлаштовуються і не повідомляють про це у Пенсійний фонд.
Крім цього, пенсії можуть неправильно призначати через помилки, допущені українцями при оформленні паперів.
Нагадаємо, що українцям змінять правила оформлення пенсій, документ вже в Раді: "Для цього потрібно..."
Також Politeka писала, що у Мінсоцполітики назвали "нормальною" пенсію в 2700 гривень і дали пораду