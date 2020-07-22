Прийомна дочка українського продюсера Потапа Горова Наталія блиснула бездоганними вигинами в одному бікіні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Ловіть мене сонячну в цю дощову погоду», — йдеться у підписі.

Уточнимо, що знімок є архівним, і зроблений ще у 2018 році. На фотографії дівчина позує в одному бікіні, елегантно задерши руку. Завдяки цьому знімок вийшов неймовірно красивим.

Уточнимо, що попри всю красу знаменитості, її шанувальники могли спостерігати за нею мовчки, адже фотографією вона поділилася у себе в Сторіс. Хоча багато з них би як зазвичай закидали знаменитість "тоннами" компліментів і захоплень.

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Красуня опублікувала свіже фото у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в стильному вбранні. Усміхнена Наталія одягнулася в чорний лонгслив, який вигідно обтягнув її рельєфний торс і який засвітив усі пікантні лінії та округлості, а також джинси-банани зі шкіряним поясом. Червона сумочка-рюкзак доповнив її лук.

Дівчина сфотографувала власне відображення поруч з червоною машиною.

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