Відома модель Демі Роуз показала себе на відпочинку

На фото Демі позувала в купальнику з прозорою сіточки оранжевого кольору. Образ Роуз доповнила коротенькими шортами. Зірка посміхалася на камеру, а волосся залишила розпущеним. Поруч можна побачити подружку зірки, яка була у прозорому топі. Фото вийшло максимально жарким і спокусливим, адже на ньому можна легко оцінити пишний бюст красуні, яка його не приховувала. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не писали коментарі і не ставили лайки, але так і хочеться сказати: "Ой, мамочки! Одна краще іншої".

Повідомлялося, що британська модель Демі Роуз, яку довго називали копією Кім Кардаш'ян, показала свою п'яту точку у всій красі.

Дівчина позувала, повернувшись спиною до камери. На ній були надіті чорні стринги, а зверху – чорна прозора накидка, яка не змогла нічого приховати. Роуз спеціально вибрала цей ракурс, щоб в самому вигідному світлі показати свою головну гордість – апетитну велику п'яту точку.

Раніше ми повідомляли, що британська супермодель Демі Роуз вирішила похвалитися нереальними вигинами в тісній міні-сукню.

«Нічна леді», — коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих знімках Роуз позує у відвертій міні-сукні, принт якого нагадує зміїну шкіру. Незважаючи на це, шанувальники буквально розсипалися в коментарях своєму кумиру.

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