У четвер частина регіонів України будуть страждати від дощів, а частина областей зможуть насолоджуватися теплою погодою

Як передає Politeka.net, про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила синоптик Наталка Діденко. За її словами, 23 липня, в Україні буде сухо. Тільки в західних регіонах будуть дощі з грозами.

Антициклон Albreht, частина якого зачепить територію України, забезпечить суху погоду на більшій частині країни. А за дощі буде відповідальна хвиля на атмосферному фронті, який практично пішов з території України, але затримався на Заході. За прогнозами синоптика, дощі в четвер пройдуть у західних регіонах. Невеликі опади можливі на півночі країни. Всі інші регіони можуть насолоджуватися літньою, але при цьому комфортною температурою.

Як розповіла Діденко, 23 липня температура повітря в Україні коливатиметься в межах 23-30 градусів в залежності від регіону. Найспекотніше буде на Півдні країни.

У Києві в четвер буде суха і тепла погода. Стовпчики термометра прогріються до 23 градусів.

Діденко зазначає, що ближче до вихідних нас чекає підвищення температури на 3-5 градусів. Крім цього, велика ймовірність опадів.

Згідно з прогнозами синоптиків, цього літа ще буде спека, так само як і грозові дощі.

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